Sänger malt Sänger: Boy George verkauft Popstar-Porträts

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der britische Popstar Boy George (63) malt auch – und zwar andere Sängerinnen und Sänger. Einige seiner Porträts, die beispielsweise Prince, Madonna und David Bowie zeigen, sollen nun verkauft werden, wie die Kunstgalerie Castle Fine Art in London mitteilte.

Seine Kunst sei wie er selbst «laut, lebhaft, punk und ikonisch», hiess es auf der Webseite der Galerie, die auch Gemälde von Hollywood-Star Johnny Depp (61) und Folk-Legende Bob Dylan (83) im Angebot hat. Der Künstler selbst sagt über seine Werke, es gehe um «Freude, Humor und das Zelebrieren des Andersseins, aber ohne jemanden auszuschliessen».

Bekannt für seinen androgynen Look feierte Boy George seine grössten Erfolge als Frontmann der Band Culture Club in den 80er-Jahren, als er mit Songs wie «Do You Really Want to Hurt Me» oder «Karma Chameleon» die Charts stürmte. Musikalisch wurde es zuletzt etwas ruhiger um den Briten. Im Jahr 2022 nahm er an der britischen Version des Dschungelcamps teil, landete aber nur auf dem achten Platz.