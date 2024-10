Sänger Peter Reber spürt das Alter

(Keystone-SDA) Der Schweizer Liedermacher Peter Reber sieht sich im Alter von 75 Jahren nicht mehr als «Jungspund». «Die Zeit, wo ich 99 Konzerte in 100 Tagen absolvierte, ist definitiv vorbei», sagte Reber in einem Interview.

Zurzeit ist der Sänger gemeinsam mit seiner 32-jährigen Tochter Nina auf Konzerttour durch die Deutschschweiz. Die Konzerte sind oft ausverkauft.

Die beiden veranstalten zwar an einigen Orten Zusatzkonzerte, die Anzahl sei aber «gut so», sagte Reber im Interview mit «Blick». Denn: Er brauche in seinem Alter mehr Zeit zur Erholung. «Auch so ist immer die Angst da, dass man sich in dieser Jahreszeit einen Husten holt und dann nicht mehr singen kann.»

Seiner Tochter Nina verdankt Reber denn auch die Motivation, noch einmal eine Konzerttour zu veranstalten, so Reber weiter. «Es macht doppelt Spass, wenn man mit seiner Tochter auftreten kann.»

Der in Bern geborene Liedermacher gründete 1968 das Erfolgstrio «Peter, Sue & Marc», eine der erfolgreichsten Schweizer Bands des 20. Jahrhunderts. Dort war Reber bis zur Auflösung 1981 Bandmitglied. In der Folge startete Reber seine ebenfalls erfolgreiche Solokarriere. 2016 erhielt er den Swiss Music Award für sein Lebenswerk.

Reber hat zwei Kinder – neben Nina noch Sohn Simon. Er und seine Frau Livia sind seit 47 Jahren ein Paar.