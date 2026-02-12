Südkoreas Geheimdienst: Kim Jong Un baut Tochter als Nachfolgerin auf

Der südkoreanische Geheimdienst NIS geht davon aus, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un seine Tochter als politische Nachfolgerin aufbaut. Dies teilte der NIS in einem parlamentarischen Briefing mit, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Der Geheimdienst stützt seine Einschätzung demnach darauf, dass sich die jugendliche Tochter von Kim Jong Un zuletzt bei öffentlichen Auftritten - unter anderem dem Gründungsjubiläum der nordkoreanischen Volksarmee - politisch geäussert hatte.

Das junge Mädchen war erstmals im Jahr 2022 auf Fotos der Staatsmedien zu sehen. Seither hat sie ihren Vater mehrfach bei offiziellen Anlässen begleitet, darunter bei mehreren Raketentests sowie einem Staatsbesuch in China. Offiziell ist bislang jedoch nur wenig über sie bekannt. Weder ihr Alter noch ihr Name wurden offiziell von den nordkoreanischen Staatsmedien bestätigt. Laut Ex-Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 in Nordkorea persönlich getroffen hat, soll die Tochter «Ju Ae» mit Vornamen heissen. Ihr Alter wird auf ungefähr 13 geschätzt.

Einige Experten gehen davon aus, dass Kim Jong Un neben seiner Tochter möglicherweise noch weitere Kinder hat; darunter auch einen Sohn, der zu einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit präsentiert werden könnte.