Südkoreas Lee möchte an Annäherung gegenüber Nordkorea festhalten

Keystone-SDA

Südkoreas Präsident Lee Jae Myung möchte trotz regelmässiger Anfeindungen aus Nordkorea den Kurs der Annäherung gegenüber Pjöngjang fortsetzen. "Wir unternehmen proaktiv Schritte, damit der Norden Vertrauen fasst und sich sicherer fühlt", sagte Lee während einer Pressekonferenz nach dem Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südkoreanischen Gyeongju.

1 Minute

(Keystone-SDA) Seit seinem Amtsantritt im Juni hat sich der Präsident mehrfach um einen Dialog mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un bemüht, ist bislang allerdings nur auf Ablehnung gestossen. Kim hat Südkorea wiederholt als Hauptfeind bezeichnet und liess diese Definition im vergangenen Jahr auch in der nordkoreanischen Verfassung festschreiben. Ebenso sagte er wiederholt, an keinem Dialog mit Südkorea interessiert zu sein – ganz egal, welche Regierung an der Macht sei.