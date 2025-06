Sachplan Asyl mit neuem Standort in Arth SZ liegt öffentlich auf

Keystone-SDA

Der Bund will in Buosingen in Arth SZ ein Bundesasylzentrum bauen. Der neue Standort soll deswegen in den Sachplan Asyl aufgenommen, der früher ins Auge gefasste Standort in Schwyz gestrichen werden. Diese Sachplanänderungen liegen nun öffentlich auf.

1 Minute

(Keystone-SDA) Interessierte könnten ab Mittwoch und bis am 29. August 2025 die Unterlagen einsehen, teilte das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Dienstag mit. Möglich sei dies sowohl auf der Projektwebsite sowie in den Gemeindehäusern von Arth, Lauerz und Schwyz.

Im Sachplan Asyl werden alle Standorte der Bundesasylzentren eingetragen. Der Bundesrat genehmigt den Sachplan, wodurch die Standorte für alle Planungsbehörden verbindlich werden.

Wie bereits länger bekannt ist, plant das SEM auf dem Gelände des ehemaligen Campinplatzes Buosingen in Arth ein neues Bundesasylzentrum mit 170 Plätzen. Untergebracht werden sollen dort Personen, welche die Schweiz verlassen müssen.

Zuvor hatte das SEM in Wintersried in Schwyz ein doppelt so grosses Zentrum geplant. Wegen der grossen Opposition gab es das Projekt auf. Zudem soll im Kanton Schwyz nun eine kleinere Asylunterkunft realisiert werden als ursprünglich geplant. Wo die restlichen 170 Unterbringungsplätze in der Zentralschweiz geschaffen werden, ist noch nicht bekannt.