Salt erhöht Preise für gewisse Mobilfunkabos ab 1. Juni

Keystone-SDA

Salt erhöht die Preise für gewisse Mobilfunkabos ab 1. Juni 2026 um 1 bis 2 Franken pro Monat. Mit dem Geld will der Telekomkonzern Investitionen ins Netz und in Dienstleistungen finanzieren. Zudem wird ab 1. Juni das Roaming-Angebot ausgebaut.

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(Keystone-SDA) Von der Preiserhöhung betroffen seien reine SIM-Karten-Abos, teilte Salt am Donnerstag auf der Homepage mit. Die Preise von Bündelangeboten mit Geräten und die Prepaid-Angebote blieben unverändert. Die betroffenen Kunden würden direkt informiert.

Zudem reagierte Salt auf die Kritik am Roamingangebot. Neu umfasst die Roamingzone Europe die gesamte EU, inklusive Ländern wie Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen und Slowenien. Für die Kunden mit entsprechenden Abos entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten, wie es weiter hiess.

Zudem erweitert Salt das weltweite Roaming-Angebot. Kunden mit Abos ohne Daten- oder Sprachroaming-Leistungen können künftig zwischen Roamingpaketen mit Laufzeiten von einer Woche, einem Monat oder einem Jahr wählen. Weitere Details erhalten Kunden vor der Einführung, wie Salt weiter schrieb.

Salt hatte bereits vor einem Jahr die Preise erhöht. Ebenfalls aufgeschlagen hatte die Konkurrenz: So wurden im letzten Jahr Abos von Sunrise, Yallo oder Wingo teurer. Auf Anfang diesen April folgte dann der Branchenprimus Swisscom mit der ersten Preiserhöhung auf breiter Front.