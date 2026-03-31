Sanatorium Kilchberg kürzt Arbeitszeit für Pflege im Schichtdienst

Keystone-SDA

Pflegende im Schichtdienst am Sanatorium Kilchberg müssen künftig noch 37 Stunden pro Woche arbeiten. Die Privatklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik führt die neue Arbeitszeitregelung per April ein.

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(Keystone-SDA) Mit dem Pilotprojekt reagierte das Sanatorium Kilchberg auf die Herausforderungen des Fachkräftemangels in der Pflege. Ziel war es, offene Stellen zu reduzieren, die Attraktivität des Pflegeberufs zu stärken und Mitarbeitende langfristig an die Institution zu binden, wie das Sanatorium Kilchberg am Dienstag mitteilte.

Die 37-Stunden-Woche für Pflegende im Schichtdienst wird nach erfolgreicher Projektphase in den Regelbetrieb überführt. Das Modell habe sich im Arbeitsalltag bewährt.

Die grosse Mehrheit der Pflegenden am Sanatorium Kilchberg arbeitet im Schichtdienst, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage von Keystone-SDA sagte.