Sandra Studer übernimmt Hauptrolle beim Abba-Musical «Mamma Mia!»

Keystone-SDA

Die Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Sandra Studer übernimmt die Hauptrolle im erfolgreichen Abba-Musical "Mamma Mia!" Vom 6. Mai bis 14. Juni soll eine Schweizerdeutsch-Fassung der Produktion in die Zürcher Maag-Halle kommen.

(Keystone-SDA) Das in eine Mutter-Tochter-Geschichte verpackte Medley von Abba-Songs hat sich zum Musical-Dauerbrenner entwickelt – auch in der schweizerdeutschen Version von Eric Hättenschwiler und Roman Riklin, die 2018 an den Thunerseespielen gezeigt wurde. Nun folgt die Wiederaufnahme in der Maag-Halle, wie die Co-Produzenten Shake Company, Maag Moments und FBM Entertainment am Freitag mitteilten.

Mit Sandra Studer in der Hauptrolle der Donna wurde ein prominentes Zugpferd gewonnen. Dass die Sängerin und Moderatorin sich im Musical-Metier gut zurechtfindet, konnte sie am Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in Basel beweisen. Zusammen mit Co-Moderatorin Hazel Brugger hatte sie am Halbfinale mit dem Show-Act «Made in Switzerland» für Furore gesorgt.

Inszeniert wird das Musical vom Schweizer Regisseur Dominik Flaschka.