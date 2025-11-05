Sanierungsarbeiten am Kraftwerk Emmenweid in Emmen LU abgeschlossen

Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist das Wasserkraftwerk Emmenweid in Emmen wieder in Betrieb. Die CKW erneuerte für 16,5 Millionen Franken das Wehr, Turbine und Generator und realisierte eine Fischwanderanlage.

(Keystone-SDA) Die neue, knapp 50 Meter breite Wehranlage sorgt bei starkem Hochwasser für eine Abflusskapazität von bis zu 700’000 Litern Wasser pro Sekunde, wie die CKW am Mittwoch mitteilte. Gleichzeitig garantiert sie, dass im Normalbetrieb mindestens 1000 Liter Wasser pro Sekunde in die Kleine Emme fliessen.

Mit der rund 4,3 Millionen Franken teuren Fischwanderanlage erhalten Fische wie Bachforelle, Äsche, Barbe und Groppe mehr Lebensraum. Auch grosse Arten wie der Lachs können künftig aufsteigen, hiess es.

Trotz höherer Restwassermenge soll das Kraftwerk im Gebiet Littauerboden weiterhin rund 5,4 Gigawattstunden Strom pro Jahr produzieren. Laut Angaben der CKW entspricht das etwa 1200 Vier-Personen-Haushalten.

Mehrkosten von rund 3 Millionen Franken

Insgesamt investierte das Elektrizitätsunternehmen rund 16,5 Millionen Franken in die Modernisierung. Ein Viertel der Kosten entfiel auf die Fischwanderanlage, die vom Bund finanziert wurde.

Budgetiert waren Kosten von 13,6 Millionen Franken. Die Mehrkosten begründete die CKW unter anderem mit «aufwändigeren Arbeiten beim Baugrund» sowie mit einer ursprünglich nicht geplanten Hangstabilisierung beim Oberwasserkanal.

Die Bauarbeiten starteten im September 2023 auf der rechten Flussseite. Anfang 2024 folgten die Demontage des alten Wehrs sowie der Ausbau von Turbine und Generator. Aufgrund der niederschlagsreichen Witterung im Jahr 2024 verzögerte sich das Projekt laut CKW «um einige Monate».