Sara Leutenegger reagiert auf Anfeindungen wegen Kita-Betreuung

Keystone-SDA

Influencerin Sara Leutenegger hat laut "Blick" Anfeindungen wegen ihrer Rolle als arbeitende Mutter zurückgewiesen."Ich bin mit Leib und Seele Mutter. Das bin ich auch als Unternehmerin, Influencerin, Ehefrau und Tochter", sagte die 31-Jährige der Zeitung.

(Keystone-SDA) Ihre Söhne Lio (5) und Pablo (2) würden an vier Tagen pro Woche eine private Kindertagesstätte besuchen. «Mein Mann Lorenzo holt sie jeweils ab, ich geniesse den wöchentlichen Mamitag», erklärte sie. Kritik an diesem Lebensmodell komme zu ihrem Erschrecken häufig von anderen Frauen. Es seien Mütter, «die mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden sind», sagte Leutenegger weiter.

Die Zürcherin gewährt auf Social Media regelmässig Einblicke in ihr Familienleben. «Ich teile immer wieder Mami-Content, das macht mich sicher angreifbarer für diese Thematik.» Kritikerinnen hielten ihr etwa vor, als Mutter nicht feiern gehen zu dürfen.

Doch sie möchte sich davon nicht in die Enge treiben lassen und weiter eine offene Diskussion zum Thema führen. Einer der wichtigsten Werte, die sie ihren eigenen Kindern mit auf den Weg geben möchte, sei: «leben und leben lassen».