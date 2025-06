Sarah Jessica Parker litt unter Kommentaren zu ihrem Äusseren

Keystone-SDA

US-Schauspielerin Sarah Jessica Parker hat während der Zeit bei "Sex and the City" mit Kommentaren zu ihrem Aussehen zu kämpfen gehabt. "Ich war nicht auf öffentliche Kommentare vorbereitet", sagte die 60-Jährige im Podcast "Call Her Daddy".

(Keystone-SDA) Es habe sich nicht wie eine wirkliche Konversation angefühlt, in der sie antworten könne.

«Ich hatte nicht das Gefühl, ich könnte in einem Raum sitzen und jemand würde zu mir sagen: «Du bist wirklich unattraktiv», und dann könnte ich sagen: «Wow. Also, erstens ist es hart, so etwas zu hören. Aber zweitens, warum scheinst du darüber wütend zu sein oder warum hältst du es für nötig, das zu kommentieren?‘“».

«Tritt in die Magengrube»

Ein einziges Mal habe sie das auch zum Weinen gebracht, sagte Parker. «Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass eine Zeitschrift etwas wirklich Gemeines über mich und mein Aussehen gesagt hat», berichtete Parker. «Und das war wie ein Tritt in die Magengrube.»

Sie habe damals zwei ihrer Freunde angerufen «und ich schluchzte, weil es sich so zielgerichtet anfühlte», schilderte Parker. «Ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich wirklich deswegen geweint habe.»

Insgesamt sei es wohl «einfach die Summe von Kommentaren dieser Art – über eine ganze Saison hinweg» gewesen. «Und irgendwann geht einem das eben doch nahe.» Und auch wenn vielleicht niemand sie damit treffen wollte – sie seien ihr einfach «so grausam» erschienen, ergänzt Parker.

Parker spielte von 1998 bis 2004 in der Kultserie «Sex and the City» die Beziehungskolumnistin Carrie Bradshaw. Gemeinsam mit ihren alten Serienkolleginnen Cynthia Nixon und Kristin Davis ist sie auch in der Neuauflage «And Just Like That…» zu sehen.

Die dritte Staffel der Serie um eine Gruppe von New Yorkerinnen startete im Mai.