Scarlett Johansson: Üben mit Ehemann mitunter schwierig

(Keystone-SDA) Comedian Colin Jost, Ehemann von Hollywood-Schauspielerin Scarlett Johansson, ist seiner Frau beim Lernen von Rollen-Texten nicht immer eine grosse Hilfe. “Man würde denken, dass es sehr praktisch ist, einen Partner dazuhaben, der dir hilft, deinen Text für morgen oder wann auch immer zu lernen”, sagte die 39-Jährige, die seit 2020 mit Jost (42) verheiratet ist und einen gemeinsamen Sohn mit ihm hat, in der “Tonight Show” von Jimmy Fallon.

Ihr Ehemann lege sich beim Lesen der Zeilen jedoch immer “richtig ins Zeug”, schilderte Johansson mit einem Lachen. Das sei dann aber nicht immer das, was sie sich wünschte. Jost mache beim Lesen grosse dramatische Pausen und gerate so “in Fahrt”, dass sie sich gar nicht mehr fokussieren könne. Jost ist auch in Johannsons neuesten Film “To the Moon” zu sehen, der am 11. Juli in Deutschland erscheint.