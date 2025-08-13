The Swiss voice in the world since 1935
Schüsse auf Geschäftsgebäude in Huttwil

Auf ein Geschäftsgebäude in Huttwil BE sind in der Nacht auf Mittwoch mehrere Schüsse abgefeuert worden. Die Täterschaft ist noch unklar. Vorerst wurden drei Männer verhaftet. Verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen habe eine unbekannte Täterschaft mit einer Schusswaffe mehrmals auf Geschäftsräumlichkeiten an der Bernstrasse geschossen und sei anschliessend in einem Auto geflüchtet, teilte die Berner Kantonspolizei mit. Zum Zeitpunkt der Schüsse gegen drei Uhr Nachts befand sich laut der Mitteilung zwar eine Person in den Geschäftsräumlichkeiten, sie wurde aber nicht verletzt.

Die Polizei identifizierte rasch mehrere Personen, die mutmasslich in die Ereignisse involviert waren. Im Rahmen der Nachsuche wurden am Mittwochnachmittag schliesslich vier Männer angehalten und auf eine Wache gebracht. Drei der vier Männer wurden vorläufig festgenommen. Dabei wurde eine Schusswaffe sichergestellt.

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

