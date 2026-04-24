Schütze von Thayngen SH kennt sein Opfer

Keystone-SDA

In Thayngen ist am Donnerstagabend ein Mann durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest, der das Opfer offenbar kannte.

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(Keystone-SDA) Ein 48-jähriger Mann hat in der Nähe des Bahnhofs in Thayngen auf einen 46-jährigen Österreicher geschossen, wie die Schaffhauser Polizei am Freitag mitteilte. Das Opfer musste mit schweren Verletzungen von einem Rettungshelikopter in ein Spital gebracht werden.

Kurz nach 19.30 Uhr hatte eine Person den Vorfall gemeldet. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten den mutmasslichen Schützen noch am Tatort festnehmen. Auch die Tatwaffe, eine Pistole, wurde sichergestellt.

Untersuchungshaft wird geprüft

Der festgenommene Türke befindet sich derzeit in Polizeihaft. Die zuständige Staatsanwältin führt am Freitag eine Einvernahme mit dem Beschuldigten durch. Danach wird entschieden, ob beim Zwangsmassnahmengericht des Kantons Schaffhausen ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt wird.

Erste Ermittlungen der Behörden deuten darauf hin, dass sich das Opfer und der mutmassliche Täter gekannt haben. Die genauen Hintergründe und der Hergang der Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Untersuchungen.