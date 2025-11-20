Schadstoffe am Glockenturm der Klosterkirche Wettingen AG entdeckt

Bei der Restaurierung der Klosterkirche in Wettingen AG sind am Glockenturm unter der Aussenverkleidung Gebäudeschadstoffe festgestellt worden. Ein Spezialfirma wird die Schadstoffe entfernen und entsorgen. Laut Behördenangaben bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

(Keystone-SDA) Eine routinemässig vorgenommene Raumluftmessung im Dachgeschoss der Kirche und in angrenzenden Innenräumen habe keine Schadstoffbelastung der Raumluft ergeben, teilte die Staatskanzlei Aargau am Donnerstag mit. Die gemessenen Werte bestätigen auch, dass keine Gefährdung durch die Nutzung innerhalb des Gebäudes bestanden habe.

Vor Beginn der eigentlichen Restaurierungsarbeiten werden die festgestellten Schadstoffe in der kommenden Woche unter strengen Schutzvorkehrungen fachmännisch entfernt, wie es in der Medienmitteilung heisst. Dazu werde der Turm beziehungsweise das bestehende Baugerüst in drei Etappen zusätzlich eingehaust. Auf diese Weise werde die sichere und kontrollierte Ausführung der Sanierung gewährleistet.

Eine Fachbauleitung werde die Arbeiten begleiten und überwachen. Die Bauarbeiten würden Schutzanzüge tragen. Die Anfang nächster Wochen beginnenden Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Jahr dauern. Danach sollen die neue Aussenverkleidung am Glockenturm angebracht und weitere Instandsetzungsarbeiten am Gebäude vorgenommen werden.