Schauspielerin Lily Collins ist zum ersten Mal Mutter

Keystone-SDA

Die britische Schauspielerin Lily Collins (35) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Eine Leihmutter brachte das Kind der "Emily in Paris"-Hauptdarstellerin und ihres Mannes Charlie McDowell zur Welt, wie die stolzen Eltern auf Instagram verkündeten.

(Keystone-SDA) «Willkommen im Mittelpunkt unserer Welt, Tove Jane McDowell», schrieben Collins und McDowell in dem Beitrag, in dem sie der Leihmutter und allen weiteren Helfern auf ihrem Weg zum Elterndasein dankten. Dazu stellten sie ein Bild ihrer Tochter. «Wir lieben dich bis zum Mond und zurück.» Nach Angaben des Promi-Portals «TMZ» kam das Mädchen bereits vor einigen Tagen in Kalifornien zur Welt.

Collins ist die Tochter von Musiker Phil Collins (74). Mit dem US-Regisseur McDowell (41, «The Discovery», «Windfall») ist sie seit September 2021 verheiratet.