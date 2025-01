Schauspielerin Skai Jackson ist Mutter geworden

Schauspielerin Skai Jackson hat ihr erstes Kind bekommen. Auf Instagram postete die 22-Jährige ein Foto des Babys und schrieb dazu den Namen "Kasai", gefolgt von einem Teddybären- und Herz-Emoji. Auf dem Bild hält die Schauspielerin ("Jessie", "The Man in the White Van") die kleinen Händchen des Babys, das einen dunklen, karierten Strampler trägt.