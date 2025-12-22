The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Schiffstation Weggis LU wird fünf Wochen lang nicht angefahren

Keystone-SDA

Vom 5. Januar bis 11. Februar kann die Schiffstation Weggis wegen Sanierungsarbeiten nicht von Schiffen angefahren werden. Die Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) investiert dafür rund 800'000 Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die SGV am Montag mitteilte, umfassen die geplanten Arbeiten unter anderem die Stabilisierung der Seemauer und des Stationsgebäudes, die Beseitigung von Korrosionsschäden sowie die Aufwertung der Gebäudehülle.

Während der Bauarbeiten bleibe die Verkaufsstelle an der Schiffstation geschlossen, wie es weiter hiess. Für Reisende aus Luzern, Vitznau oder Weggis verkehrt während den Sanierungsarbeiten ein Ersatzbus zwischen dem Dorfplatz Weggis und der Schiffstation Hertenstein.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft