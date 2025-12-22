Schiffstation Weggis LU wird fünf Wochen lang nicht angefahren

Vom 5. Januar bis 11. Februar kann die Schiffstation Weggis wegen Sanierungsarbeiten nicht von Schiffen angefahren werden. Die Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) investiert dafür rund 800'000 Franken.

(Keystone-SDA) Wie die SGV am Montag mitteilte, umfassen die geplanten Arbeiten unter anderem die Stabilisierung der Seemauer und des Stationsgebäudes, die Beseitigung von Korrosionsschäden sowie die Aufwertung der Gebäudehülle.

Während der Bauarbeiten bleibe die Verkaufsstelle an der Schiffstation geschlossen, wie es weiter hiess. Für Reisende aus Luzern, Vitznau oder Weggis verkehrt während den Sanierungsarbeiten ein Ersatzbus zwischen dem Dorfplatz Weggis und der Schiffstation Hertenstein.