Schindler modernisiert Lifte in bekanntem New Yorker Wolkenkratzer

Keystone-SDA

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Schindler hat einen prestigeträchtigen Modernisierungsauftrag in New York an Land gezogen. Der Luzerner Liftbauer erneuert 31 Aufzüge im General Motors Building an der Fifth Avenue in Manhattan.

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(Keystone-SDA) Der 50-stöckige Wolkenkratzer steht direkt an der Südostecke des Central Park und nimmt einen ganzen Häuserblock zwischen Fifth und Madison Avenue ein. Das 1968 fertiggestellte Bürogebäude zählt zu den bekanntesten Adressen New Yorks.

Bei dem Projekt werden die Aufzüge einschliesslich der ursprünglichen Maschinen und zentraler mechanischer Komponenten vollständig erneuert, wie Schindler am Mittwoch mitteilte. Zudem wird das Zielrufsystem Port installiert. Dieses soll Wartezeiten verkürzen und unter anderem durch kontrollierten Zugang zu einzelnen Stockwerken die Sicherheit erhöhen. Ein Auftragswert wurde nicht genannt.