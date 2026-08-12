The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Schindler modernisiert Lifte in bekanntem New Yorker Wolkenkratzer

Keystone-SDA

Schindler hat einen prestigeträchtigen Modernisierungsauftrag in New York an Land gezogen. Der Luzerner Liftbauer erneuert 31 Aufzüge im General Motors Building an der Fifth Avenue in Manhattan.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 50-stöckige Wolkenkratzer steht direkt an der Südostecke des Central Park und nimmt einen ganzen Häuserblock zwischen Fifth und Madison Avenue ein. Das 1968 fertiggestellte Bürogebäude zählt zu den bekanntesten Adressen New Yorks.

Bei dem Projekt werden die Aufzüge einschliesslich der ursprünglichen Maschinen und zentraler mechanischer Komponenten vollständig erneuert, wie Schindler am Mittwoch mitteilte. Zudem wird das Zielrufsystem Port installiert. Dieses soll Wartezeiten verkürzen und unter anderem durch kontrollierten Zugang zu einzelnen Stockwerken die Sicherheit erhöhen. Ein Auftragswert wurde nicht genannt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft