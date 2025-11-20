Schlafender Autofahrer fährt in Hauswand und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag in Unterägeri ZG in eine Hauswand gefahren. Er wurde dabei erheblich verletzt. Gegenüber der Polizei gab er an, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag mitteilten, kam der 57 Jahre alte Lenker kurz nach 1:15 Uhr in Unterägeri von der Strasse ab. Er fuhr über das Trottoir, streifte einen Baum und mehrere Büsche und prallte dann in eine Hauswand.

Der Lenker erlitt nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden beim Unfall erhebliche Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Die Behörden ordneten eine Blut- und Urinprobe an und nahmen dem Lenker den Führerausweis ab.

Das Unfallfahrfahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen mit Hilfe eines Krans geborgen und anschliessend weggeschafft.