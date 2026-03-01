Schlagersänger Sal da Vinci gewinnt Sanremo-Festival

Keystone-SDA

eine Liebeserklärung mit dem Versprechen, stets treu zu sein. Das äusserst tanzbare Lied steht in der Tradition der klassischen Italo-Schlager.

(Keystone-SDA) Da Vinci (eigentlich: Salvatore Michael Sorrentino) setzte sich in der 76. Ausgabe des Sanremo-Festivals knapp gegen Sayf mit «Tu mi piaci tanto» («Du gefällst mir sehr») durch und liess auch den Rest der zumeist deutlich jüngeren Konkurrenz hinter sich. Der Italo-Amerikaner, geboren 1969 in New York, stand schon mit sechs Jahren auf der Bühne – an der Seite seines Vaters Mario da Vinci, ebenfalls ein Sänger. 2009 hatte er in Sanremo den dritten Platz geholt.

Ausgezeichnete Quoten für Fernsehsender Rai

Mit dem jetzigen Erfolg wird Da Vinci sein Heimatland beim ESC am 16. Mai in Wien vertreten. Am Morgen nach seinem Sieg äusserte der Sanremo-Gewinner grossen Stolz, «italienische Musik ausserhalb unseres Landes zu vertreten». Für ihn sei das auch eine schöne Verpflichtung. Zuletzt hatte für Italien 2021 die Rockband Maneskin («Zitti e buoni») den ESC gewonnen, die zuvor auch schon in Sanremo erfolgreich war.

Dem öffentlich-rechtlichen Sender Rai bescherte das Festival über fünf Abende hinweg wieder ausgezeichnete Einschaltquoten. Deutschland geht beim ESC mit der Sängerin Sarah Engels (33) und dem Titel «Fire» ins Rennen.