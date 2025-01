Schweizer Designer Kevin Germanier kleidet ESC-Moderation ein

Keystone-SDA

Der Walliser Designer Kevin Germanier wird das Moderations-Team des Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Basel einkleiden. Dies gab das Schweizer Radio und Fernsehen am Freitagabend bekannt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Germanier ist für seine innovativen und nachhaltigen Designs bekannt. 2022 gelang dem heute 33-Jährigen an der Pariser Fashion Week der internationale Durchbruch.

Germaniers Entwürfe zeichnen sich laut dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) durch den kreativen Einsatz von Upcycling aus, wobei er überschüssige Stoffe und ungenutzte Materialien zu glamourösen und farbenfrohen Modekreationen verarbeitet. Neben dem ESC war Germanier auch für die Kostüme der Schlusszeremonie der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris verantwortlich. Zu den Kundinnen und Kunden des Wallisers zählen Stars wie Beyoncé, Lady Gaga und Björk.

SRF richtet den ESC in diesem Jahr aus, weil Nemo im vergangenen Jahr für die Schweiz gewonnen hat. Nach derzeitigem Stand nehmen 38 Länder teil. Das Finale steigt am 17. Mai in der Basler St. Jakobshalle.