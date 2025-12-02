Schweizer Detailhandel macht am Black Friday erneut weniger Umsatz

Keystone-SDA

Der Black Friday hat in diesem Jahr weniger Schnäppchenjäger zum einkaufen animiert als in den Jahren zuvor. Auch in den Tagen um den 28. November wurde deutlich weniger Geld ausgegeben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der aus Amerika importierte Rabatttag Black Friday scheint in der Schweiz seinen Zenit überschritten zu haben. Dies zeigt eine Analyse der Nachrichtenagentur AWP basierend auf den Daten von «Monitoring Consumption Switzerland», der bargeldlose Zahlungen erhebt.

Der Umsatz durch Kredit-, Debit- und Mobilezahlungen sank im Vergleich zum Black Friday 2024 um rund ein Prozent. Damit setzte sich der Trend aus dem letzten Jahr fort. Bereits 2024 hatte es ein Minus von drei Prozent gegeben.