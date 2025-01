Schweizer Forscher warnen in Studie vor einer Zunahme an Dürren

Keystone-SDA

Mehrjährige Dürren sind in den letzten 40 Jahren häufiger, intensiver und grossflächiger geworden. Das berichten Schweizer Forschende im Fachjournal "Science". Für Natur und Mensch stellten Dürren eine wachsende Bedrohung dar, warnten die Forschenden in der Studie.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zwischen 1980 und 2018 hat die weltweit von mehrjährigen Dürren betroffene Landfläche im Schnitt jedes Jahr um rund 50’000 Quadratkilometer zugenommen, wie die Forschenden der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) in der am Donnerstag in der Fachzeitschrift «Science» veröffentlichten Studie zeigten. Das ist mehr als die Fläche der Schweiz.

«Mehrjährige Dürren richten enormen wirtschaftlichen Schaden an, etwa in der Landwirtschaft und der Stromerzeugung», sagte Studienleiter Dirk Karger laut einer Mitteilung der WSL zur Studie.

Grund für die Entwicklung sind die mit dem Klimawandel steigenden Temperaturen, wie die Forschenden erklärten. Diese führen zu stärkeren Schwankungen im Niederschlag und erhöhen zugleich die Verdunstung aus Boden und Vegetation.