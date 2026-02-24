Schweizer Giessereien produzieren 2025 deutlich weniger

Keystone-SDA

Die Schweizer Giesserei-Industrie hat 2025 deutlich weniger produziert. Eine schwache EU-Konjunktur, verunsicherte Kunden bis hin zu "Schockstarre" sowie protektionistische Tendenzen bremsten die Nachfrage der 46 Mitgliedsfirmen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das Produktionsvolumen sank nach Angaben des Giesserei-Verbands der Schweiz (GVS) um 7,6 Prozent auf 32’051 abgelieferte Tonnen. Besonders stark fiel der Rückgang beim Leichtmetall- und Nichteisenguss (-16 Prozent) aus, während der Eisenguss um rund 6 Prozent abnahm; einzig Kupfer- und Zinklegierungen legten um 9,3 Prozent zu.

Nach anfänglich stabiler Auslastung hätten vor allem die Krise der deutschen Autoindustrie und die schwache Nachfrage im Maschinenbau die Schweizer OEM-Zulieferer belastet, heisst es in der Mitteilung. In der zweiten Jahreshälfte habe die unberechenbare US-Zollpolitik die Lage zusätzlich verschärft und in wichtigen Exportmärkten zu Investitionsstopp und Bestellrückgängen geführt.

Lichtblicke gab es laut Mitteilung in der Schienenfahrzeugbranche, bei Grossmotoren und im Bauwesen mit teils stabiler bis wachsender Nachfrage. Zudem profitierten einzelne Schweizer Firmen von Marktverschiebungen infolge Insolvenzen deutscher Giessereien.

Mehr Verlagerungen ins Ausland erwartet

Für 2026 erwartet der Verband keine rasche Trendwende, sondern eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Belastend bleiben demnach der starke Franken, die hohen Energie- und Netzkosten sowie der Fachkräftemangel. Zunehmend erschweren zudem geplante «Buy European»-Vorgaben und andere protektionistische Massnahmen die Absatzchancen in der EU.

Der Verband rechnet mit weiteren Teilverlagerungen von Serienproduktionen mit hohem Automatisierungsgrad in kostengünstigere Standorte im Ausland. Diese würen «unvermeidlich dort erfolgen, wo sie wirtschaftlich sinnvoll» seien. Gleichzeitig werde die Schweiz aber das Zentrum für die Innovation, Entwicklung und anspruchsvolle Fertigung der Giesserei-Industrie bleiben.