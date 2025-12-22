Schweizer Glückspilz gewinnt 2222 Franken pro Monat über fünf Jahre

Keystone-SDA

Ein Glückspilz aus der Schweiz erhält nach der Eurodreams-Ziehung vom Montag eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Er oder sie hat die Zahlen 4, 11, 24, 27, 34 und 35 getippt, nur die Traumzahl 5 fehlte. Den Hauptgewinn holte deshalb niemand.

(Keystone-SDA) Wie Swisslos weiter mitteilte, wird Eurodreams in acht europäischen Ländern gespielt. In der Schweiz wird das Glücksspiel von Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22’222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt.

