Schweizer Gleitschirmpilot umfliegt Landwasserviadukt in Filisur GR

Keystone-SDA

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Dem Schweizer Profi-Gleitschirmpiloten Patrick von Känel ist eine Premiere gelungen. Er umflog die Pfeiler des Landwasserviadukts in Filisur GR in einem Slalomflug, während ein Zug der Rhätischen Bahn über die Brücke fuhr.

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(Keystone-SDA) Zahlreiche Testflüge, viel fliegerisches Know-how und ein ausserordentliches Gespür für die Windkonditionen seien für dieses Projekt notwendig gewesen, heisst es in einer Mitteilung von Red Bull vom Mittwoch.

Von Känel habe gleich mehrere Hindernisse überwinden müssen, damit der Slalomflug um das Viadukt gelingen konnte. Die engen Slalomkurven um die Pfeiler habe er in steilen Winkel, sogenannten «Wing-Overs», fliegen müssen, was den Höhenverlust stark beschleunigt habe. Ausserdem sei der Stunt nur bei schwachem Wind möglich gewesen. Zudem gestaltete sich die Landung nicht ganz einfach, wie es in der Mitteilung heisst: «Die Landefläche lag nur wenige Meter nach dem Viadukt, was ihm wenig Spielraum für eine saubere Landung liess. So musste er nach der letzten Steilwandkurve sofort zur Landung ansetzen, auf eine kleine, von Bäumen und Sträuchern umgebene Fläche.»

Von Känel selbst beschrieb das Projekt in der Mitteilung als Lotterie. «Ich war ganz zittrig, als wir es beim 20. Versuch geschafft haben.» Inspiriert wurde von Känel durch eine Fernsehanimation, in der das rote Logo des Schweizer Fernsehens durch das Landwasserviadukt flog, während oben ein Zug der Rhätischen Bahn (RhB) vorbeifuhr.

RhB war informiert

Wie die RhB-Medienstelle auf Anfrage gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA festhielt, war sie vorab über die Aktion informiert. Sowohl die Testflüge als auch der Hauptflug seien eng mit der RhB abgestimmt gewesen. «Nach einer Sicherheitsanalyse hat die RhB die Vorgabe gemacht, dass seitlich und oberhalb der Fahrleitung ein Mindestabstand von 40 Metern eingehalten werden muss.» Es gab gemäss der RhB-Medienstelle mehrere Testtage. Der Hauptflug fand am 6. Juli statt, wurde aber erst jetzt durch Red Bull publik gemacht.

Von Känel machte bereits früher mit spektakulären Stunts auf sich aufmerksam. 2024 flog er beispielsweise in Südtirol (I) durch einen 152 Meter langen Strassentunnel.