Schweizer Grand Prix Darstellende Künste geht an Lilo Baur

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Regisseurin und Schauspielerin Lilo Baur erhält den diesjährigen Schweizer Grand Prix Darstellende Künste / Hans-Reinhart-Ring. Die Auszeichnung ist mit 100’000 Franken dotiert. Der Preis würdigt sie als vielseitige Bühnenkünstlerin.

Die Verleihung findet zusammen mit jener der weiteren Schweizer Preise für die darstellenden Künste am 31. Oktober im Theater Casino Zug statt, wie das Bundesamt für Kultur (BAK) am Donnerstag mitteilte. Lilo Baur machte ihre Karriere gemäss dem BAK vor allem in Paris und London.

Aktuell arbeitet sie hauptsächlich als Theater- und Opernregisseurin an grossen Häusern wie der Comédie-Française oder der Opéra Comique in Paris. Sie inszeniert aber auch in der Schweiz und ist Gastdozentin. Neun weitere Preise gehen an weitere Persönlichkeiten oder Institutionen. Sie sind mit je 40’000 Franken dotiert.

Das BAK vergibt die wichtigste Auszeichnung für die Bühnenkünste in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur. Die Preisträger schlägt eine neunköpfige Jury vor.