Schweizer Landwirtschaft hat 2025 ein sehr gutes Jahr

Keystone-SDA

Die Schweizer Landwirtschaft hat 2025 bisher ein sehr gutes Jahr erlebt. Sie dürfte eine Bruttowertschöpfung von 5 Milliarden Franken generieren, was einer Zunahme von 9,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

(Keystone-SDA) Der Produktionswert ist dank guter Ernten und insgesamt günstiger Absatzbedingungen für die tierische Produktion um 4,1 Prozent auf 12,5 Milliarden Franken gestiegen, und die Produktionskosten stagnierten. Diese ersten Schätzungen für 2025 stammen aus der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung des Bundesamtes für Statistik (BFS).

Die Ausgaben für Vorleistungen – etwa für Futtermittel, Energie, Dünger, Unterhalt und Reparaturen – lagen gemäss diesen Angaben mit 7,5 Milliarden Franken um 0,8 Prozent höher als im Vorjahr.