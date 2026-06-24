Schweizer Leitindex SMI klettert auf Allzeithoch

Keystone-SDA

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Rekordtag am Schweizer Aktienmarkt: Der Leitindex SMI ist am Mittwoch in einem Steigerungslauf zunächst über die Marke von 14'000 Punkten geklettert und hat am frühen Nachmittag das im Februar gesetzte Allzeithoch geknackt.

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(Keystone-SDA) In einem an News armen Geschäft waren es die defensiven Schwergewichte, die der hiesigen Börse Auftrieb gaben. Weiterhin Vorsicht liessen die Anleger bei den zuletzt gebeutelten Tech-Werten walten.

Der SMI legte um deutliche 1,49 Prozent auf 14’117,75 Punkten zu, wobei das neue Allzeithoch nun bei 14’142,38 Zählern steht. «Der Sprung des SMI auf neue Höchstwerte ist erfreulich, aber primär von den starken Schwergewichten getrieben», fasste ein Händler das Geschehen zusammen. Das zeige auch der Blick auf andere europäische Börsenplätze. Der FTSE 100 in London gewann lediglich 0,3 Prozent und der Dax in Frankfurt verlor gar 0,6 Prozent.

Massgeblich zum Aufschwung im SMI trugen die Schwergewichte Roche (+2,1%), Novartis (+0,8%) und vor allem Nestlé (+3,3%) bei. Bereits am Vortag wurden defensive Werte gut nachgefragt. Klar steigende Kurse waren auch bei Givaudan (+4,4%) und mit positiven Analystenkommentaren bei Richemont (+4,0%) oder Kühne+Nagel (+3,5%) zu sehen. Zur Schwäche neigten dagegen Titel wie jene von Holcim (-1,6%) oder der Grossbank UBS (-1,3%).

Das Umfeld für Aktien bleibe aber von Unsicherheiten geprägt, etwa wenn es um die Lage im Nahen Osten, gestiegene Zinserwartungen in den USA, eine mögliche Tech-Blase oder US-Zölle gehe, warnte der Händler. «Wir erwarten einen von Schwankungen geprägten Handel in den nächsten Wochen, auch weil die Handelsvolumen abnehmen.» Immerhin scheinen die Friedensverhandlungen im Nahen Osten Früchte zu tragen, was sich in den fallenden Ölnotierungen zeigt.