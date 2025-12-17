Schweizer planen für 2026 mehr als zwei Auslandsreisen pro Person

Keystone-SDA

Die Reiselust nimmt in der Schweiz zu: Im neuen Jahr wollen Schweizerinnen und Schweizer mehr Ferien im Ausland machen als 2025.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Im Schnitt sind 2,2 Auslandsreisen pro Person für 2026 geplant, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Reisekonzerns Dertour Suisse hervorgeht. Im laufenden Jahr waren es noch 1,9 Reisen pro Person.

Ein Drittel der Befragten plane zwei Reisen, 13 Prozent drei und rund elf Prozent vier bis fünf. Die vier Prozent Reiselustigsten wollen sogar sechsmal oder mehr verreisen. Der Rest plant eine oder weniger Reisen.

Städtereisen beliebt

Städtereisen liegen dabei im Trend, wie die Befragung weiter zeigt. Diese kommen knapp vor Badeferien. Auf Platz drei folgen «Aktivferien», die vor allem Männer als Ziel angeben.

Für Trips sind die Schweizerinnen und Schweizer laut den Angaben auch bereit zu sparen. Knapp die Hälfte der Befragten will 2026 gleich viel ausgeben wie im Vorjahr. Knapp ein Drittel planen mehr Geld ein, zehn Prozent sogar «viel mehr».

Besonders jüngere Generationen wollen ihr Reisebudget erhöhen. Hingegen wollen 15 Prozent der Befragten im kommenden Jahr «etwas weniger» und 4 Prozent «viel weniger» für Ferien ausgeben.

Für die Umfrage hat Marketagent Schweiz im Auftrag von Dertour Suisse 1001 Personen im Alter von 14 bis 75 Jahren zu ihren Reiseplänen befragt. Die Erhebung fand zwischen November und Dezember statt und ist repräsentativ für die Schweizer Bevölkerung.

Reiselust ungebrochen

«Die Lust auf Reisen ist ungebrochen», sagte auch Christoph Debus, Chef der deutschen Dertour-Gruppe, vor wenigen Tagen in einem Interview mit der «Süddeutschen Zeitung». In Europa werde der Reisebranche jährlich fünf bis sechs Prozent Wachstum vorhergesagt. Das sei deutlich mehr als das Wachstum des Bruttoinlandprodukts. Vor allem Fernreisen würden häufiger gebucht.

Dertour gehört zum deutschen Detailhandelsriesen Rewe und hat vor einigen Monaten den Schweizer Konkurrenten Hotelplan Group von der Migros übernommen.