Sollten wir die AHV-Renten mit höheren Kapitalmarkt-Renditen bezahlen?
Der Nationalrat berät in diesen Tagen über die Finanzierung der 13. AHV-Rente. Gute Chancen hat eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Nun macht das Beratungsunternehmen «Deloitte» einen neuen Vorschlag.
Künftige AHV-Renten mit höheren Kapitalmarkt-Renditen zahlen: Diese Idee lanciert hat das Beratungsunternehmen «Deloitte» vor wenigen Tagen. Dafür sollen die Mittel im AHV-Fonds von heute rund 50 Milliarden Franken auf 100 Milliarden Franken erhöht werden.
Geldcast Talk: Gabriela Medici, woher kommt das Geld für die 13. AHV-Rente?
Davon erhofft sich das Beratungsunternehmen eine höhere Anlagerendite, sprich: mehr Geld für die Auszahlungen des AHV-Fonds an Rentenbezügerinnen und -bezüger.
Was hält Gabriela Medici, Co-Sekretariatsleiterin beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund, von dieser Idee?
