Schweizer Soldaten zu Kampfübungen nach Österreich aufgebrochen

Keystone-SDA

Rund tausend Schweizer Armeeangehörige sind auf dem Weg zu Wiederholungskursen in Österreich. Sie werden dort mit Soldaten aus Österreich und Deutschland Kampfeinsätze üben. Am Dienstag wurden in Thun BE Panzer und anderes schweres Gerät verladen.

(Keystone-SDA) Auf dem niederösterreichischen Truppenübungsplatz Allentsteig nordwestlich von Wien stehen dem Mechanisierten Bataillon 14 aus der Mechanisierten Brigade 11 des Heeres gut 150 Quadratkilometer Übungsfläche zur Verfügung, zudem darf scharf geschossen werden. Solche Bedingungen könnten Übungsplätze in der Schweiz der Armee nicht bieten, sagte Brigadier Christoph Roduner am Dienstag in Thun vor den Medien.

Mit dem Truppenversuch im Ausland «TRIAS25» testet die Schweizer Armee ihr Konzept «Zukunft der Bodentruppen» und will Erkenntnisse zur weiteren Stärkung der Verteidigungsfähigkeit gewinnen, wie die Armee mitteilte. An den gemeinsamen Übungen nehmen auch 120 österreichische und 160 deutsche Soldaten teil.