Schweizer Uni-Abgänger sind beliebt bei Führungskräften weltweit

Keystone-SDA

Absolventinnen und Absolventen von Schweizer Universitäten sind beliebt bei internationalen Arbeitgebern. Dies zeigt das Global Employability University Ranking and Survey für das Jahr 2025.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das Global Employability University Ranking and Survey (GEURS) bewertet Universitäten weltweit in Bezug auf die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Abgängerinnen und Abgänger. Mit sieben Universitäten unter den Top 250 Institutionen mit den arbeitsmarktfähigsten Absolventen schafft es die Schweiz auf Rang 10, wie das Magazin «Times Higher Education» am Donnerstag mitteilte.

Bei den sieben Schweizer Institutionen handelt es sich um die ETH Zürich (Platz 17), EPFL Lausanne (Platz 27), Universität Zürich (Platz 73), Universität Bern (Platz 112), Universität Lausanne (Platz 114), Universität Basel (Platz 121) und die Universität Genf (Platz 188).

Damit ist die Schweiz mit gleich vielen Universitäten in den Top 250 vertreten, wie in der letztjährigen GEURS-Auswertung. Insgesamt seien über 40 Länder und Regionen weltweit in den Top 250 Universitäten in Bezug auf die Arbeitsmarktfähigkeit ihrer Abgänger vertreten.

Auf der Spitzenposition bei den einzelnen Universitäten befindet sich laut der GEURS das Massachusetts Institute of Technology, auch bekannt unter dem Namen MIT. US-amerikanische und britische Institutionen belegen insgesamt 10 der Top 20 Plätze. Neben der Schweiz seien auch Deutschland, Japan, Singapur, China, Kanada, Spanien und Frankreich mit Universitäten in den Top 20 vertreten.

Im Vergleich zum Vorjahr sind asiatische Universitäten zudem stärker vertreten. Dies weise auf einen zunehmend globalen Ansatz hin, mit welchem Universitäten ihre Studierende auf den Arbeitsmarkt vorbereiten, hiess es weiter. In Asien befinden sich laut der Studie 52 Institutionen unter den Top 250.

Für die Auswertung wurden rund 130’000 Stimmen von über 13’000 Führungskräften aus 33 Ländern erfasst.