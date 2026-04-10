Schweizer Zementlieferungen steigen im Startquartal leicht

Keystone-SDA

Die Schweizer Zementlieferungen haben in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres leicht zugenommen. Auch Schneefälle konnten die Nachfrage nicht wesentlich bremsen.

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(Keystone-SDA) Insgesamt wurden 795’114 Tonnen Zement ausgeliefert, wie der Branchenverband Cemsuisse am Freitag mitteilte. Das ist ein Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2025.

Die Bauwirtschaft habe sich widerstandsfähig gezeigt, heisst es dazu. Obwohl zwischen Januar und März Schnee insbesondere in den Bergregionen wie dem Wallis und Graubünden punktuell für Herausforderungen gesorgt habe, seien die meisten Projekte zügig vorangekommen. Vor allem im Bereich der Infrastruktur sowie im Hoch- und Wohnungsbau blieb die Bautätigkeit stabil.

Auch bei der CO2-Bilanz hat die Branche weitere Fortschritte gemacht. So stieg der Anteil der Zementsorten mit einem geringeren Klinkeranteil und damit tieferen CO2-Emissionen auf 98,0 Prozent nach 97,6 Prozent im Vorjahresquartal. Damit habe man einen neuen Spitzenwert erreicht.

Dagegen ging der Anteil der per Bahn transportierten Menge Zement auf 33,1 Prozent zurück nach 36,3 Prozent im Vorjahresquartal. Der Anteil der Schienen-Lieferungen nimmt laut dem Verband aufgrund verschlechterter Preis-Leistungsangebote seit Monaten kontinuierlich ab.