Schwerverletzte Frau nach Hausbrand in Les Bayards NE

Keystone-SDA

Eine Frau ist am Donnerstag nach einem Brand bewusstlos im betroffenen Einfamilienhaus in Les Bayards NE aufgefunden worden. Sie wurde ins Spital gebracht und von dort mit einem Helikopter in ein Westschweizer Universitätsspital geflogen.

(Keystone-SDA) Weiter kamen zwei Hunde beim Brand ums Leben, wie die Neuenburger Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Neuenburger Notfallzentrale war am frühen Morgen auf eine starke Rauchentwicklung aufmerksam gemacht worden war. 18 Feuerwehrleuten und sechs Fahrzeugen standen in der Folge vor Ort im Einsatz.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe des Gebäudes zu den SBB-Gleisen und der Kantonsstrasse musste der Bahn- und Strassenverkehr während des Einsatzes unterbrochen werden. Auch ein Rettungszug der SBB kam zum Einsatz, um die Strecke zu sichern. Am Vormittag konnte der Verkehr wieder aufgenommen werden.