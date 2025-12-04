Schwyz erneuert Kreuzungen und macht Bushaltestellen barrierefrei

Keystone-SDA

Die Strassenkreuzungen beim Verkehrsamt und im Äberlisfeld auf der Schlagstrasse H8 in Schwyz sollen mit Lichtsignalanlagen umgebaut werden. Die Bauarbeiten sollen im besten Fall im Frühling 2026 starten.

(Keystone-SDA) Das Ziel der Arbeiten ist ein flüssigerer Verkehr, höhere Sicherheit und barrierefreie Bushaltestellen, wie die Schwyzer Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

Die beiden Strassenknoten würden heute zeitweise an ihre Kapazitätsgrenzen stossen, hiess es. Mit den neuen Ampeln sollen die Verkehrsführung und «Kreuzungsbeziehungen» optimiert werden, insbesondere bei der Ein- und Ausfahrt beim Verkehrsamt sowie beim Knoten Äberlisfeld zu den Hauptstrassen nach Schwyz Zentrum, Seewen und Sattel.

Die Bushaltestellen beim Verkehrsamt sollen barrierefrei umgebaut werden, mit neuer Kantenhöhe und neuer Fussgängerführung. Gleichzeitig sind laut Mitteilung neue Beläge, Randabschlüsse und Entwässerungseinrichtungen geplant.

Die Pläne liegen ab 5. Dezember auf. Die Strasse, so die Staatskanzlei, soll während der Arbeiten «meist zweispurig befahrbar» bleiben. Für die Montage der Ampeln seien «kurzzeitige Vollsperrungen» nötig, hiess es weiter.