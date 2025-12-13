Schwyz feiert Aufnahme des Jodelns in die Unesco-Kulturerbe-Liste

In Schwyz ist am Samstag am "Tag des Jodelns" die Aufnahme des sängerischen Kulturguts in die "Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes" der Unesco gefeiert worden. Mit dabei war unter anderem Bundesrätin und Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider.

(Keystone-SDA) Der «Tag des Jodelns», eine Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Schwyz, der Hochschule Luzern, dem Eidgenössischen Jodlerverband, Roothuus Gonten und der Arbeitsgruppe Jodelforum, stand nach der Aufnahme in die Unesco-Liste unter einem besonderen Stern.

Gefeiert wurde in erster Linie das Schweizer Kulturgut, aber nicht nur. Nadja Räss, Volksmusik- und Jodel-Professorin an der Hochschule Luzern hatte das Jodeln stets als «fünfte Landessprache der Schweiz» bezeichnet, relativierte gegenüber Keystone-SDA aber: «In Österreich und gerade dem Süddeutschen Raum wird auch gejodelt und wer weiss, vielleicht gibt es in der Zukunft ja mal eine grenzübergreifende Einschreibung des Jodelns auf die Unesco-Liste.»