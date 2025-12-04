Schwyz meldet starke Hochwildjagd

Keystone-SDA

Mit 483 erlegten Rothirschen gehört die Hochwildjagd 2025 im Kanton Schwyz zu den stärksten der letzten Jahrzehnte. Das vorgegebene Abschussziel von 525 Rothirschen wurde dabei nur knapp verfehlt.

(Keystone-SDA) Trotz des verfehlten Abschussziels wird die Jagdsaison vom Kanton als «erfolgreich» gewertet, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Besonders viele Hirsch- und Wildkälber (191) sowie Stiere und junge männliche Hirsche, sogenannte Spiesser (83), wurden erlegt. Bei den Hirschkühen und Schmaltieren (209) wurde das Ziel «knapp verfehlt», wie es weiter hiess.

Bei den Gämsen wurde das Soll von 350 Tieren mit 333 knapp unterschritten. Zusätzlich wurden laut Jagdstatistik 33 Murmeltiere und sieben Stück Steinwild erlegt.

Auf der Niederwildjagd wurden laut Mitteilung bis Ende Oktober unter anderem 945 Rehe, 398 Kitze und sieben Schneehasen erlegt.

Die Schalenwildjagd, also die Jagd auf Hirsche, Rehwild oder Wildschwein, blieb laut Staatskanzlei unfallfrei.