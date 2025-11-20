Schwyzer Amtsblatt wird ab 2026 digital

Keystone-SDA

Ab 2026 erscheint das Amtsblatt des Kantons Schwyz digital. Während einer Übergangsphase bis Ende 2028 ist jedoch weiterhin ein gedrucktes Abonnement möglich.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das digitale Amtsblatt kann im Internet eingesehen oder abonniert werden, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Neu erscheint die Publikation am Donnerstag, wie bisher schon die PDF-Version online verfügbar war.

Betrieben wird das Portal laut Mitteilung vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), das die Anforderungen zu «Datenschutz, Authentizität, Integrität und Archivierung» garantiere, so die Staatskanzlei. Die Applikation sei bereits in mehreren Kantonen erprobt.

Bis Ende 2028 bleibt gemäss Staatskanzlei ein gedrucktes Abonnement möglich. Es kostet im Abo 98 Franken pro Jahr, Inserate im digitalen Amtsblatt kosten pauschal 40 Franken pro Jahr.

Die Staatskanzlei teilte weiter mit, dass der Druck des Amtsblattes eingestellt werde, wenn die Abonnentenzahl unter ein Prozent der ständigen Wohnbevölkerung falle.

Der Schwyzer Kantonsrat hatte im April die Teilrevision des Gesetzes über amtliche Veröffentlichungen gutgeheissen.