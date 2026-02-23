Schwyzer Bevölkerung wächst 2025 relativ schwach

Keystone-SDA

Die Bevölkerung des Kantons Schwyz ist 2025 eher schwach gewachsen. Sie nahm per Ende Jahr um 0,6 Prozent oder 1036 Personen auf 168'046 Personen zu.

(Keystone-SDA) In den letzten 20 Jahren war das Bevölkerungswachstum nur 2015 und 2022 so schwach gewesen, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. 2024 betrug das Wachstum 0,8 Prozent.

Am stärksten gewachsen ist die Bevölkerung im Bezirk Gersau mit 1,1 Prozent. Es folgten Schwyz mit 0,8 Prozent, Einsiedeln mit 0,7 Prozent, March mit 0,6 Prozent, Höfe mit 0,3 Prozent und Küssnacht mit 0,1 Prozent. Kleiner geworden ist die Bevölkerung in sieben Gemeinden.

Der Ausländeranteil betrug Ende 2025 23,4 Prozent. In den Bezirken Einsiedeln und Schwyz ist er mit 17,7 Prozent respektive 19,9 Prozent unterdurchschnittlich hoch, in den anderen vier Bezirken liegt er über dem Durchschnitt. Am höchsten ist er in Gersau, wo 29,8 Prozent der Bevölkerung keinen Schweizer Pass haben.