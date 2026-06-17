Sean Penn plant Film um Polizisten bei Kapitol-Attacke

Keystone-SDA

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Der dreifache Oscar-Preisträger Sean Penn (65) nimmt für sein nächstes Regieprojekt einen brisanten Stoff ins Visier. Mit seiner Produktionsfirma Projected Picture Works will der Regisseur und Schauspieler einen Film über das Leben eines Polizisten drehen, der den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 miterlebte, wie die US-Branchenportale "Deadline.com" und "Hollywood Reporter" berichteten. Penn liefert auch das Drehbuch und möchte den Berichten zufolge Bradley Cooper (51, "American Sniper", "A Star is Born") als Hauptdarsteller vor die Kamera holen. Der Drehstart für den noch titellosen Film ist demnach für Mitte 2027 geplant.

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Trump-Anhänger stürmten Parlamentssitz

(Keystone-SDA) Bei der Kapitol-Attacke in Washington hatten Anhänger des bereits abgewählten, aber noch amtsführenden Präsidenten Donald Trump gewaltsam das US-Parlamentsgebäude gestürmt, weil sie die Wahlniederlage des Republikaners gegen den Demokraten Joe Biden nicht akzeptieren wollten. Trump hatte sie zuvor angestachelt – und stellt den verheerenden Dammbruch von damals bis heute als mutige Tat patriotischer Amerikaner dar. Während des Angriffs und in den Stunden danach kamen mehrere Menschen ums Leben. Zahlreiche Sicherheitsbeamte wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Ein Polizist erlitt am Tag nach dem Angriff einen tödlichen Schlaganfall.

Drei Schauspiel-Oscars

Penn inszenierte als Regisseur schon mehrere Filme wie «Indian Runner» (1991), «Das Versprechen» (2001), «Into the Wild» (2007) und «Flag Day» (2021). Im März wurde er für seine Nebenrolle im Politthriller «One Battle After Another» mit einem Oscar ausgezeichnet. Zuvor hatte er bereits zwei Oscars als bester Hauptdarsteller für die Filme «Mystic River» und «Milk» gewonnen.