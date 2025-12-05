Sechs Festnahmen wegen Schwarzarbeit auf einer Baustelle in Baar ZG

Keystone-SDA

Die Zuger Polizei hat auf einer Baustelle in Baar ZG am Montag sechs Personen festgenommen. Dabei handelte es sich um fünf Arbeiter ohne Bewilligung sowie ihren Arbeitgeber.

(Keystone-SDA) Vier Chinesen und ein Ukrainer im Alter zwischen 28 und 54 Jahren hielten sich rechtswidrig in der Schweiz auf. Dies stellte die Polizei im Rahmen einer Kontrolle fest, wie die Strafverfolgungsbehörden am Freitag mitteilten.

Ein Schnellrichter der Zuger Staatsanwaltschaft verurteilte die fünf Männer per Strafbefehl wegen mehrfachen Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz. Sie müssen eine Geldstrafe von mehreren hundert Franken bezahlen.

Zudem wurden sie aus der Schweiz weggewiesen und mit einem zweijährigen Einreiseverbot belegt.

Ihr Chef, ein 48-jähriger Holländer, wurde ebenfalls wegen Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz verurteilt. Er muss eine Geldstrafe und eine Busse begleichen. Auch er wurde aus der Schweiz weggewiesen. Die Einreise ist ihm für ein Jahr untersagt.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.