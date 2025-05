Sechs Verletzte nach Crash in Splügen GR

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Splügen GR sind sechs Personen leicht bis mittelschwer verletzt worden. Der Unfall auf der A13 forderte gemäss der Polizei ein Grossaufgebot an Rettungskräften.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 14.20 Uhr kollidierte ein in Richtung Norden fahrender Deutscher seitlich frontal mit einem in Richtung Süden fahrenden Schweizer. Dabei schleuderte es das Auto des Deutschen in ein weiteres Fahrzeug eines Italieners, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag schrieb.

Der Deutsche und der Italiener verletzten sich beim Unfall mittelschwer. Je ein Rega-Helikopter brachte sie ins Spital nach Lugano. Der Schweizer und die mitfahrenden Personen aller drei Autos wurden leicht verletzt nach Thusis gebracht. Zwei Rega-Crews, Teams der Rettung Mittelbünden und ein Dienstarzt standen im Einsatz.

Die Strasse musste bis 17.30 Uhr gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr zwischen Splügen und Medels über die Hauptstrasse um.