Seeländer Grüne erheben Einsprache gegen Naturschutzgebietsrevision

Die Grünen Seeland-Biel haben Einsprache gegen die Revision der Naturschutzgebiete in Hagneck und Lüscherz eingereicht. Der Schutz von Fauna und Flora im Frühsommer sei ungenügend, teilten sie am Dienstag mit.

(Keystone-SDA) Die kantonale Revision der alten Naturschutzbeschlüsse beinhalte «erhebliche Konzessionen zu Gunsten von Sport und Freizeit», schrieb die Partei in einer Mitteilung. Die vorgeschlagenen Zutritte ins Kerngebiet der Flachmoore während vier Sommermonaten sei zu lang und gefährde Brutvögel.

Der Schutzbeschluss verletzte mit seinen Ausnahmebestimmungen die Vorschriften der nationalen Biotopinventare und die naturschutzrechtlichen Vorgaben auf kantonaler, nationaler und internationaler Ebene.

Die Grünen fordern eine Reduktion dieser Ausnahmebestimmungen um einen Monat. Bade- und Betretensmöglichkeiten in der sogenannten Zone B1 sollen auf drei Monate vom 15. Juni bis zum 15. September beschränkt werden.

Der Kanton Bern hat alte Naturschutzbeschlüsse am Bielersee revidiert. Das Schutzgebiet in Hagneck weitet er aus, jenes in Lüscherz reduziert er.

Im November 2024 war eine Petition mit fast 6700 Unterschriften gegen das Vorhaben eingereicht worden. Vertreterinnen und Vertreter der «IG Südufer» kritisierten, dass der Zugang zum Bielersee für die Bevölkerung zu stark eingeschränkt werde.