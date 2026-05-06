Sehenswürdigkeiten erstrahlen am ME-Aktionstag blau

Keystone-SDA

Vom Jet d'eau in Genf über den Berner Kursaal bis zum Basler Tinguely-Brunnen: Am 12. Mai werden an einem Aktionstag für Betroffene einer Erkrankung an Myalgische Enzephalomyelitis (ME) Sehenswürdigkeiten blau angestrahlt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Es gehe darum, den Betroffenen einer ME-Erkrankung Sichtbarkeit zu geben, schreibt die Schweizerische Gesellschaft für ME und CFS in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Die Aktion mit dem Titel #LightUpTheNight4ME findet dieses Jahr zum 13. Mal statt.

Auf der Liste der Sehenswürdigkeiten stehen unter anderem der Jet d’eau in Genf, der Berner Kursaal, das Stockalperschloss in Brig, der Tinguely-Brunnen in Basel und der Turm der reformierten Kirche Hausen am Albis im Kanton Zürich.

ME ist gemäss Communiqué eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die wenig erforscht und in den Sozialversicherungen unzureichend anerkannt ist. ME gelte wie das Chronische Fatigue Syndrom als schwerste Form von Long Covid, heisst es.

In der Schweiz seien rund 80’000 Menschen von ME betroffen. ME könne zu schwerer Behinderung führen. Schwerstbetroffene könnten keine sensorischen Reize wie Licht, Geräusche oder Berührungen mehr ertragen.