The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Selena Gomez über Lupus-Erkrankung: Flasche öffnen tat weh

Keystone-SDA

Die Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez ("Only Murders in the Building") hat in einem Podcast von ihrer Lupus-Erkrankung berichtet. "Ich habe Arthritis in meinen Fingern und das liegt an meinem Lupus. Ich erinnere mich daran, wie ich eine Wasserflasche öffnen wollte - das tat sehr weh, weil ich noch nicht die richtigen Medikamente bekam", sagte die 33-Jährige im Gespräch mit Amy Poehler (53) in "Good Hang with Amy Poehler".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei Gomez wurde 2013 die Autoimmunerkrankung Lupus diagnostiziert. Dabei greift das Immunsystem fälschlicherweise gesunde Zellen an. Bei der US-Amerikanerin waren deshalb etwa auch die Nieren beeinträchtigt. 2017 musste sie sich einer Nierentransplantation unterziehen – das Organ spendete eine Freundin.

«Viele Krankheiten sind stigmatisiert. Ich weiss, wie sich das anfühlt, ich habe es erlebt. Ich möchte, dass sich alle so gut fühlen, wie ich es jetzt tue», berichtete Gomez weiter in dem Podcast. Deshalb habe sie die Verpackungen ihrer Kosmetiklinie bewusst so gestaltet, dass auch Menschen mit Einschränkungen sie benutzen könnten. «Das wirkt wie eine Kleinigkeit, ist es aber nicht.»

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft