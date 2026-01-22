Selenskyj hält eine Rede am WEF

Wolodymyr Selenskyj ist auf dem Weg nach Davos. Keystone-SDA

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist auf dem Weg ans Weltwirtschaftsforum WEF in Davos. Dort soll er gemäss neuem Programm am Donnerstagnachmittag eine Rede halten.

(Keystone-SDA) Ein Auftritt Selenskyjs war zunächst im offiziellen WEF-Programm am Dienstag vorgesehen. Später verschwand sein Name aus dem Programm, woraufhin Gerüchte über eine Absage oder eine Verschiebung auf Donnerstag aufkamen.

Am Donnerstagmorgen erschien der Name wieder auf dem Programm: Der ukrainische Präsident wird demnach um 14.30 Uhr eine Rede halten. Ebenfalls neu auf dem Programm steht der US-Tech-Milliardär Elon Musk. Er soll um 16.30 Uhr einen Auftritt in Davos haben.

Ob Selenskyj bei seinem Besuch auf US-Präsident Trump trifft, war am Donnerstagvormittag noch unklar. Trump selber kündigte ein solches Treffen am Mittwoch bereits an.