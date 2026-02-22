The Swiss voice in the world since 1935
Sicherheitskräfte erschiessen Mann bei Trump-Anwesen

Keystone-SDA

US-Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben einen Bewaffneten beim Privatanwesen Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump erschossen. Der Mann Anfang 20 sei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens in Florida eingedrungen, teilte der für den Schutz des Präsidenten zuständige Secret Service teilte mit. Trump, der häufig am Wochenende zu seinem Privatclub nach Palm Beach fliegt, hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht dort auf. Der Mann soll nach Angaben des Secret Service auch einen Kanister mit Brennstoff bei sich getragen haben.

