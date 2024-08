Sieben Tote bei Hotelbrand in Südkorea

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei einem verheerenden Feuer in einem Hotel in Südkorea sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, war der Brand am Donnerstagabend in Bucheon ausgebrochen, einem Vorort westlich der Hauptstadt Seoul. Weitere zwölf Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt, drei davon schwer. In Lebensgefahr schwebte demnach niemand von ihnen.

Das aus noch ungeklärten Gründen entstandene Feuer hatte sich am Donnerstagabend zunächst in einem Zimmer im achten Stock des Hotels ausgebreitet. Einige der Opfer starben laut Angaben der Feuerwehr bei dem Versuch, sich durch Sprünge aus Fenstern auf die bereitgestellten Sprungpolster zu retten. Weitere Tote wurden im Treppenhaus und Flur des Hotels aufgefunden.

Das Hotel befindet sich abseits der beliebten Touristenorte. Insgesamt sollen sich zum Unglückszeitpunkt 27 Gäste in dem Gebäude aufgehalten haben. Rund 160 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten den Brand etwa zweieinhalb Stunden nach Ausbruch unter Kontrolle bringen.